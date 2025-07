Riccardo Cincinelli e Filippo Guiducci in pista ai campionati italiani di atletica

L’estate aretina si anima di entusiasmo con Riccardo Cincinelli e Filippo Guiducci, protagonisti ai Campionati Italiani di Atletica. La loro determinazione e talento hanno trasformato il sogno in realtà, portando la nostra società tra i grandi del panorama nazionale. Due giovani promesse che, con passione e impegno, continuano a scrivere il loro cammino verso il successo. Il futuro dell’atletica italiana ha appena iniziato a brillare.

Arezzo, 8 luglio 2025 – L'Alga Atletica Arezzo nuovamente in pista nei campionati italiani. L'estate della società aretina ha conosciuto un'ulteriore tappa alle finali nazionali delle categorie Promesse e Juniores con due ragazzi, Riccardo Cincinelli e Filippo Guiducci, che hanno prima conquistato il pass per gareggiare nella più importante manifestazione della stagione e poi hanno ben figurato a confronto con i migliori coetanei dell'intera penisola. I campionati italiani, andati in scena a Grosseto, hanno infatti trovato il loro apice nell'assegnazione dei tricolori nelle diverse discipline di velocità, salti e lanci, rinnovando un confronto tra alcune delle maggiori promesse dell'atleta leggera giovanile.

In questa notizia si parla di: italiani - campionati - riccardo - cincinelli

