Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 08 | 40

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio regionale Lazio che vi tiene aggiornati sulle condizioni del traffico. Oggi, 8 luglio 2025 alle ore 08:40, si registrano rallentamenti lungo il Grande Raccordo Anulare tra Casilina e Pia in carreggiata interna, e tra Cassia e Aurelia in carreggiata esterna. La situazione sulla A91 Roma-Fiumicino vede code tra via Isacco Newton e la Magliana in direzione Colombo, con lunghe code anche nel tratto urbano del Portonaccio. Restate sintonizzati per aggiornamenti costanti e in tempo reale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si rallenta tra uscita Casilina e da Pia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Cassia ed Aurelia sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti tra via Isacco Newton e la Magliana direzione Colombo sul tratto Urbano lunghe code tra il grande raccordo del Portonaccio direzione tangenziale est mentre sulla statale Pontina si rallenta tra Aprilia e Pomezia Nord direzione Roma in via Aurelia traffico rallentato tra di San Nicola in Marina di Palidoro direzione Roma mentre in via Cassia rallentamenti e code tra la storta e la Giustiniana direzione Trionfale

