Roggi bis 16 vittorie per la Iperfinish Poker in ombra nel Campionato italiano

Una domenica all'insegna della vittoria per la Iperfinish Poker di Fucecchio, che conquista il podio nel campionato italiano e alla 81^ Coppa Giulio Burci. Nonostante qualche aspettativa da parte dei talentuosi atleti toscani, i successi arrivano comunque a consolidare il loro prestigio. E mentre l’atmosfera si infiamma a Poggio a Caiano, si respira entusiasmo e determinazione, pronti a scrivere nuove pagine di successo. La strada verso l’eccellenza continua a brillare.

Un’altra domenica felice e vittoriosa per la Iperfinish di Fucecchio nella categoria allievi anche se c’era da attendersi di più dai quattro atleti della società presenti nella rappresentativa della Toscana al Campionato Italiano in linea di Gorizia. Ma veniamo alle note positive riferite alla 81^ Coppa Giulio Burci svoltasi a Poggio a Caiano. È stato un trionfo presente alla gara oltre allo sponsor Francesco Fabbri, anche l’allenatore Francesco Casagrande e il direttore sportivo Salvatore Palumbo. Infatti, il podio è stato interamente occupato dai corridori Iperfinish con l’aretino Tommaso Roggi che ha vinto in maniera chiara e netta la volata di una dozzina di corridori cogliendo il secondo successo stagionale, davanti ai compagni di squadra Laerte Scappini, ancora alla ricerca del primo successo stagionale e Daniele Ginesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Roggi bis, 16 vittorie per la Iperfinish. Poker in ombra nel Campionato italiano

