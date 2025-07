Nuovo film su giocattoli amati dopo Barbie

In arrivo un film che farà sognare grandi e piccini: ispirato a Hot Wheels, un'epica avventura di azione, velocità e immaginazione. Dopo il trionfo mondiale di Barbie, il mondo del cinema si prepara a vivere un’altra straordinaria storia dedicata alle automobili più amate dai bambini. Questa nuova produzione promette di portare sul grande schermo l’adrenalina e la magia di un universo unico. L’attesa è ormai finita: il divertimento sta per cominciare!

nuovo film ispirato a hot wheels: un progetto tra azione, velocità e immaginazione. Il mondo dell'infanzia e del cinema si prepara a vivere una nuova avventura con l'arrivo di un film dedicato a uno dei marchi più amati: Hot Wheels. Dopo il successo planetario di Barbie, che ha superato i 1,4 miliardi di dollari al botteghino, la casa produttrice annuncia un nuovo progetto cinematografico volto a trasportare le emozioni delle automobiline in una narrazione ad alta velocità e carica di adrenalina. Si tratta di un lungometraggio live-action che promette di catturare l'attenzione di pubblico di tutte le età.

