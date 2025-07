Il Pd ligure apre la stagione dei congressi | 4 segretari da rinnovare

A metà settembre la Liguria dà il via alla stagione dei congressi del PD, con quattro segretari da rinnovare e vertici in scadenza ovunque tranne che a Savona. Natale sottolinea l’importanza di questi confronti per rafforzare il partito e definire insieme le strategie sui temi chiave del futuro. È un momento cruciale per ridisegnare il ruolo del PD nella regione e oltre.

Si parte a metà settembre: vertici in scadenza ovunque tranne che a Savona. Natale: “Confrontarci sarà utile anche per definire la posizione del partito su una serie di temi chiave”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il Pd ligure apre la stagione dei congressi: 4 segretari da rinnovare

Il Pd ligure apre la stagione dei congressi: 4 segretari da rinnovare; Congresso First Cisl Liguria: Fabrizio Mattioli riconfermato segretario generale. Insieme a lui Garbarino e Migliavacca; VIII CONGRESSO FAI-CISL LIGURIA, CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE DAVIDE PIAZZI.

