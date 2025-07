Anna Tatangelo | Scudetto alla Juve? Me lo auguro Ma il Napoli…

Anna Tatangelo, durante l’evento benefico “Mattone del Cuore 2025” a Forte dei Marmi, ha condiviso il suo legame speciale con il calcio e le sue squadre del cuore: Napoli e Juventus. Con entusiasmo e sincerità, ha confidato di tifare per entrambe, sottolineando l’affetto profondo per Napoli, città che le è molto cara. La passione per il calcio e il suo spirito sportivo rendono il suo messaggio ancora più coinvolgente e autentico.

Durante l’evento benefico “ Mattone del Cuore 2025 ”, andato in scena nei giorni scorsi a Forte dei Marmi, abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Anna Tatangelo. La celebre Anna Tatangelo ha parlato brevemente del suo legame con il calcio e in particolare con Napoli e Juventus. La cantante ha dichiarato, ai nostri microfoni, di tifare per entrambe le squadre, evidenziando l’affetto per Napoli, città che sente profondamente vicina. E auspicando, nello stesso tempo, una vittoria dello scudetto da parte della Juventus nella stagione 20252026. L’intervista ha mostrato, senza ombra di dubbio, il lato sportivo della Tatangelo, che a quanto pare vive il calcio – lo possiamo dire- con la stessa passione e determinazione che mette all’interno del panorama musicale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Anna Tatangelo: “Scudetto alla Juve? Me lo auguro. Ma il Napoli…”

