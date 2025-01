Quotidiano.net - Giorgio Armani Privé. Vent’anni di fantasia: "Catturare la luce con un tocco leggero"

Abiti di, che attraversano il tempo e il cuore. E li catturano di splendente bellezza. Eccolo l’dei suoi primiieri sera nelle sale sontuose e storiche di Palazzoal numero 21 di rue François I, a pochi passi da Avenue Montaigne, il quartier generale del grande stilista svelato per l’haute couture dove ha festeggiato questo importante anniversario con una sfilata che resterà memorabile. Un premio al coraggio e alla tenacia di Reche a settant’anni si rimise in gioco creando la sua alta moda che dal gennaio 2005 sfila a Parigi, per lui "la sola capitale dell’haute couture". E lo fa in casa, in questo ambiente di duemila metri quadrati doveha riunito tutta l’eccellenza sublime di ricami, tessuti, forme, idee e sentimenti di eleganza. Non ultimo il suo studio, abbastanza semplice per il luogo prestigioso, con una scrivania minimal dorata davanti a specchi e stucchi d’antan.