Calciomercato.it - Repice: “Perché Conte è un fuoriclasse assoluto” | ESCLUSIVO

Il noto radiocronista è intervenuto a Napoli Zone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it“Antoniosi siede e vince”. Francescoha esaltato il tecnico azzurro nel programma ‘Napoli Zone’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. “È un– ha aggiunto il noto radiocronista ‘Rai’ – Gli altri lo fanno in tre anni, lui in uno”.Napoli, Francescoesalta Antonio(LaPresse) -Calciomercato.it‘innamorato’ di: “Entra nella testa dei calciatori, è un”“Il calcio la combinazione vincente è quella formata da equilibrio e da lavoro – ha evidenziato– Parlo di equilibrio che si costruisce nello spogliatoio, in un gruppo di lavoro. C’è una sola eccezione che conferma questa regola: si chiama Antonio