Il Genoa continua a correre | De Winter e Vasquez stendono il Monza

Genova, 27 gennaio 2025 – La pioggia che si è abbattuta quest’oggi su Genova e sullo stadio di Marassi non ha fermato ildi Vieira che ha subito rialzato la testa dopo il ko con la Roma sconfiggendo 2-0 unsempre più in crisi e rimasto solo sul fondo della classifica. Altri tre punti decisamente meritati per i rossoblù che agganciano Torino e Udinese a quota 26. La squadra di Vieira ha impiegato poco più di un quarto d’ora per prendere le misure ale attorno alla mezz’ora ha sfiorato per ben due volte la rete con Pinamonti che prima ha impegnato Turati con un colpo di testa e poi lo ha costretto a superarsi per fermare il calcio rigore causato dal fallo di Kyriakopouolos su. Un incidente di percorso che i rossoblù hanno saputo superare brillantemente, ripartendo forte e colpendo con Miretti la traversa a inizio ripresa.