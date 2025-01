Ilfattoquotidiano.it - Abusi nella chiesa di Bolzano, il vescovo Muser: “Forse dovevo essere più severo nell’imporre e nel prevenire”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È fondamentale ammettere i propri errori.piùe nel. Magari farò altri errori in futuro. Per questo dobbiamo saper coltivare la cultura dell’errore e non perdere mai la capacità di ascolto di chi soffre, che poi è la prima forma di amore”. Ildie Bressanone, Ivo, in una intervista al Corriere della Sera risponde così al giornalista che chiede al termine del colloquio quali sono stati i suoi errori, visto che nel lungo report suglipubblicato nei giorni scorsi anche a lui sono “contestati” otto casi in cui non c’è stato intervento (due posi sono decaduti): “una condotta erronea e/o quantomeno inappropriatagestione del caso” secondo i relatori. Senza contare che l’alto prelato ha spiegato diconvinto dell’innocenza di un sacerdote prescritto in Cassazione e per cui la diocesi ha pagato un maxi risarcimento.