Davidemaggio.it - Lockerbie: Colin Firth porta su Sky la storia dell’attentato sul volo Pan Am 103

Leggi su Davidemaggio.it

Il 21 dicembre 1988 ilPan Am 103 esplose sopra la cittadina scozzese di, uccidendo tutti i 259 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo, oltre a 11 persone a terra. A distanza di 37 anni, ladi quel disastro aereo diventa una serie Sky Original,– Attentato sulPan Am 103, al via questa sera alle 21.30 su Sky Atlantic con i primi due episodi.Saranno cinque in tutto, coprodotti da Carnival Films e Sky Studios, diretti da Otto Bathurst con la collaborazione di Jim Loach e tratti, insieme ad altre fonti, dal libro autobiografico di Jim Swire e Peter Biddulph TheBombing: A Father’s Search for Justice.Ad interpretare Swire sarà il Premio Oscar. Con lui, nei panni della moglie, Catherine McCormack, mentre completano il cast principale Nabil Al Raee, Ardalan Esmaili, Sam Troughton, Claire Brown, Jemma Carlton, Harry Redding e Youssef Kerkour.