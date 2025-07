Caserta si scontrano per dividere i soldi delle truffe agli anziani | un morto e un ferito

Una violenta faida tra criminali a San Marco Evangelista si è conclusa con un tragico bilancio di sangue: un morto e un ferito grave. La disputa, nata per spartire i proventi delle truffe agli anziani, è rapidamente degenerata in uno scontro fatale. Un episodio inquietante che scuote la periferia di Caserta e mette in luce le oscure logiche dietro a queste attività illecite. La vicenda lascia aperta una domanda: quali sono i rischi nascosti dietro il denaro facile?

Un regolamento di conti per spartire i soldi ricavati dalle truffe agli anziani. E così dalla lite, si arriva presto all’ omicidio. Questo sembra essere il riassunto dell’episodio che ha colpito San Marco Evangelista, un paese alle porte di Caserta, dove ieri ha perso la vita il 25enne Stefano Margarita, residente nel quartiere napoletano di Secondigliano, ferito mortalmente da un coltello. A colpirlo sarebbe stato un 31enne (A.C) fermato dai carabinieri insieme al padre di 57 anni (M.C.) con l’accusa di concorso in omicidio. Con Stefano Margarita è rimasto ferito anche un altro giovane di 24 anni, ricoverato in ospedale a Caserta ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caserta, si scontrano per dividere i soldi delle truffe agli anziani: un morto e un ferito

