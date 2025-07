Casale Cineforum due ospiti d’oro Margherita Ferri con Pablo Trincia | Un incontro pieno di sorprese

Scoprire storie, emozioni e visioni che lasciano il segno, in un evento unico dedicato al cinema, alla parola e all’identità. Questa sera, nell’ultimo appuntamento del Casale Cineforum a Villa Manusardi, la regista Margherita Ferri e Pablo Trincia porteranno il pubblico in un viaggio tra sorprendenti narrazioni e profonde riflessioni. Un’occasione per lasciarsi coinvolgere da dialoghi stimolanti e scoprire nuovi orizzonti culturali. Non mancate!

CASALFIUMANESE di Francesca Pradelli Una serata di cinema, parole e identità. Questa sera, nell’ultimo appuntamento del Casale Cineforum a Villa Manusardi, la regista Margherita Ferri, nota per il suo recente successo ’Il ragazzo dai pantaloni rosa’, sarà ospite insieme a Pablo Trincia per un dialogo aperto con il pubblico, moderato dal vicedirettore de il Resto del Carlino Valerio Baroncini e dalla speaker Laura Padovani. Un’occasione per ripercorrere il percorso artistico e umano della regista, che si concluderà con la proiezione del suo lungometraggio d’esordio, ’Zen-Sul ghiaccio sottile’. Ferri, può anticiparci qualcosa sulle tematiche che verranno affrontate durante la serata? "Sarà tutta una sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casale Cineforum, due ospiti d’oro. Margherita Ferri con Pablo Trincia: "Un incontro pieno di sorprese"

In questa notizia si parla di: casale - cineforum - margherita - ferri

Casale Cineforum. Da Messner alla Ferri. La rassegna punta sui grandi personaggi - Preparati a un’estate all’insegna della cultura e dell’ispirazione: Casale Cineforum 2025 torna con la sua sesta edizione, elevando ancora di più il livello con protagonisti di fama nazionale.

Reinhold Messner a CASALFIUMANESE! Ecco il programma della prima serata del Casale Cineforum, la rassegna cinematografica organizzata dalla Pro Loco Casalfiumanese. Entrata gratuita, senza prenotazione, con possibilità di mangiare allo stand i Vai su Facebook

Casale Cineforum, due ospiti d’oro. Margherita Ferri con Pablo Trincia: Un incontro pieno di sorprese; Casale Cineforum, al via con Reinhold Messner; Messner, Tozzi, Veltroni, Trincia e Ferri. Il Casale Cineforum è pronto a ripartire.

Casale Cineforum al rush finale. Ultima serata con Ferri e Trincia. Al via le prenotazioni per il pic-nic - La rassegna si prepara infatti a chiudere in bellezza con gli appuntamenti in programma mercoledì prossimo, a partire ... msn.com scrive

Casale Cineforum. Da Messner alla Ferri. La rassegna punta sui grandi personaggi - Il Resto del Carlino - Grandi nomi per la sesta edizione di Casale Cineforum, la rassegna culturale estiva di Casalfiumanese che, ... Scrive ilrestodelcarlino.it