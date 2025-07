Riccione un’estate a tutto jazz I Patagarri salgono sul caravan

Riccione si prepara a vivere un’estate all’insegna del jazz con “Un’8217Estate a Tutto Jazz”: una rassegna che promette emozioni uniche dal 26 luglio al 3 agosto. Tra decine di artisti straordinari e concerti imperdibili, spicca l’atteso debutto di Billy Cobham, il leggendario batterista jazz-fusion. In primo piano pure i talenti emergenti e le esibizioni avvolgenti, pronti a conquistare il pubblico e rendere questa edizione memorabile. La musica sta per esplodere sulla Riviera!

Grande attesa a Riccione per la terza edizione di Riccione Summer Jazz che l'associazione Gaspare Tirincanti proporrà dal 26 luglio al 3 agosto. Tra le decine di musicisti e ugole d'oro, protagonisti di una dozzina di concerti, spicca Billy Cobham che, riconosciuto a livello mondiale come il più importante batterista jazz-fusion per la sua potenza e tecnica percussiva, aprirà la rassegna il 26 con il suo quintetto. In primo piano pure i Patagarri, band milanese che in tournée con l'album di esordio 'L'ultima ruota del caravan' in ogni club registra il tutto esaurito. La band milanese uscita da X-Factor, che col suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente attira il grande pubblico, sarà a Riccione domenica 27.