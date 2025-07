La magia dei Sibillini incanta i giovanissimi alpinisti del Cai.

le prossime settimane, unendo le giovani promesse dell’alpinismo alle eccellenze del CAI. Questo evento ha acceso la passione e il desiderio di esplorare le meraviglie delle montagne, rafforzando il legame tra generazioni e culture diverse. La magia dei Sibillini, con il suo fascino senza tempo, si è rivelata il palcoscenico ideale per coltivare futuri campioni dell’arrampicata e della scoperta.

Per un fine settimana i Sibillini si sono trasformarti nel cuore pulsante dell’alpinismo giovanile, ospitando per la prima volta nelle Marche il Raduno nazionale degli accompagnatori di alpinismo giovanile del Cai. Tra creste leggendarie, storie antiche e riflessioni profonde, alcuni giorni fa si è tenuto a Montefortino questo raduno molto atteso. Un momento di formazione e condivisione in preparazione al Congresso nazionale che si terrà ad Alessandria. Base operativa dell’incontro è stato il ‘Camping Sibilla’, ad arricchire l’incontro la presenza di Diego Mecenero, giornalista e scrittore, che ha saputo trasformare in spettacolo le affascinanti leggende dei Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it