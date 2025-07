Divampa incendio distrutte cinque auto

Un drammatico incendio ha devastato cinque auto in via Boccherini ad Abbiategrasso, generando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Poco prima di un temporale, il cielo si era già oscurato, creando un'atmosfera inquietante e di grande preoccupazione tra i residenti. La scena, avvolta dal fumo denso, ha suscitato shock e domande: cosa ha scatenato questa furiosa distruzione? La risposta si sta ancora cercando, ma l’episodio rimane un duro colpo per la comunità locale.

Una lunga colonna di fumo nero si è levata nel cielo di Abbiategrasso. Ieri pomeriggio, verso le 15, poco prima che sulla zona si scatenasse un temporale, il cielo si era già oscurato per via di un incendio. Una colonna di fumo che è stata notata a diversi chilometri di distanza dalla gente preoccupata. È accaduto in via Boccherini, quartiere della Folletta. Cinque auto, parcheggiate nel cortile di uno stabile, stavano bruciando. Una di queste era alimentata a gas. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e di Inveruno. Nonostante la rapidità dell’intervento le fiamme hanno avvolto tutte le vetture nel giro di pochissimi minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Divampa incendio, distrutte cinque auto

In questa notizia si parla di: incendio - cinque - auto - divampa

Un detenuto appicca un incendio in cella, poi aggredisce cinque agenti nel carcere di Pavia: “Tragedia sfiorata” - Un episodio di violenza si è verificato ieri nel carcere di Pavia, scuotendo l'ambiente penitenziario.

Divampa incendio, distrutte cinque auto; Incendio divampa nel parcheggio di via del Popolo a Tradate: distrutta un’auto, nessun ferito; Parco Rauccio, divampa vasto incendio: fiamme colpiscono canneto e vegetazione.

A fuoco cinque auto nel Milanese, una era a gas - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio nel comune di Abbiategrasso in via Boccherini per un incendio che ha coinvolto cinque vetture parcheggiate di cui una alimentata a gas. Da ansa.it

Rogo doloso in una concessionaria. Cinque auto distrutte, danni ingenti - MSN - L’incendio, come detto, è divampato nel parcheggio interno, recintato e dotato di telecamere di videosorveglianza, del rivenditore Auto E. Riporta msn.com