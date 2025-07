Ex Gkn quattro anni di ’resistenza’ Concerto e assemblea in piazza

Quattro anni di resistenza e lotta segnano il percorso dei lavoratori ex GKN, che dal 9 luglio 2021 affrontano sfide e ingiustizie con coraggio e determinazione. Un anniversario amaro, ma anche una testimonianza di tenacia che alimenta la speranza di un futuro migliore. Con l’assemblea in piazza e nuove mobilitazioni all’orizzonte, i lavoratori dimostrano che la battaglia per i propri diritti è ancora viva e più forte che mai.

di Pier Francesco Nesti Compleanno amaro, il quarto, per i lavoratori della ex Gkn. Sono passati infatti quattro anni dal 9 luglio 2021 quando gli allora oltre 400 operai ricevettero, via mail, la comunicazione del loro licenziamento senza alcun preavviso. Ma il Collettivo di fabbrica non ha dubbi: "Da allora abbiamo avuto sempre ragione, dobbiamo continuare ad avere la forza di andare avanti". E lancia la mobilitazione in programma nel fine settimana: "Venerdì 11 e sabato 12 luglio chiamiamo tutta la nostra comunitĂ solidale in piazza Poggi. SarĂ un concerto e un'assemblea, forse anche un corteo e una tendata.

