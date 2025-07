E Netanyahu candida Donald al premio Nobel per la Pace

In un clima di tensione e speranze, Netanyahu propone Donald Trump come candidato al Premio Nobel per la Pace, mentre i due leader si incontrano alla Casa Bianca con il cuore puntato su Gaza. Trump insiste sulla necessitĂ di una tregua e del rilascio degli ostaggi, imponendo una scadenza che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. La diplomazia internazionale si muove rapida: tutte le parti sono state avvisate e attese le prossime mosse.

Secondo incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, ma questa volta nel menĂą c’è solo Gaza. PerchĂ© il tycoon esige entro questa settimana l’accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Tutte le parti sono state informate della deadline fissata dal presidente americano, che ha mandato il suo inviato Steve Witkoff in Qatar per dare una svolta a un negoziato ancora in stallo. The Donald invece cercherĂ di convincere personalmente il ritrovato amico Bibi, da cui si aspetta di essere ricambiato dopo i raid americani contro gli impianti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - E Netanyahu candida Donald al premio Nobel per la Pace

Nel cuore di un Medio Oriente in tumulto, i protagonisti si fronteggiano in uno spettacolo che pare una scena già vista: Netanyahu, il "poliziotto cattivo", Trump, il "buono" apparente, e le tensioni tra Israele e Iran che rischiano di esplodere.

