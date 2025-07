È un Mercoledì da leoni Concerto di Big Mama

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile: mercoledì 236 si trasforma in un vero e proprio festival di emozioni con il concerto di Big Mama, una voce unica nel panorama musicale italiano. Tra musica dal vivo e riflessioni di grande rilievo, questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per tutta la comunità. L’appuntamento è alle 21 in piazza Martiri del 7 Luglio, con ingresso gratuito. Non mancate!

Cuore pulsante di questo Mercoledì da Leoni è il concerto di Big Mama, tra le voci più originali e potenti del panorama musicale italiano, che promette una performance energica e coinvolgente. L'appuntamento è alle 21 in piazza Martiri del 7 Luglio, con ingresso libero. Un momento di grande interesse è la lectio magistralis di Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, che guida in una riflessione sull'innovativo concetto di ' salute circolare '. L'incontro è alle 18 in piazza San Prospero, con l'introduzione del sindaco Marco Massari. Spazio anche ai più piccoli con un ricco programma dedicato a loro.

