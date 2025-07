Carabinieri e Municipale insieme Tre fermati per possesso di droga

Uniti per garantire sicurezza e tranquillità nelle notti di Lastra a Signa, carabinieri e municipale hanno orchestrato un’operazione congiunta di grande impatto. Supportati dalla sezione cinofila e dal fiuto infallibile di un cane antidroga, tre persone sono state fermate per possesso di sostanze illecite. Un segnale forte contro lo spaccio e per una comunità più sicura, dimostrando che collaborazione e fermezza fanno la differenza.

di Lisa Ciardi Carabinieri e polizia municipale insieme per monitorare le notti di Lastra a Signa. Si è svolta lunedì sera l' operazione congiunta portata avanti dagli agenti della municipale e dagli uomini dell'Arma della compagnia di Signa e della stazione di Lastra a Signa, supportati infine dalla sezione cinofila dei carabinieri, con un cane antidroga. Obiettivo dell'iniziativa, come spiega l'amministrazione comunale, era un controllo straordinario dei punti più sensibili del territorio, già monitorati e oggetto di particolare attenzione, soprattutto nel periodo estivo, da parte della polizia municipale e delle forze dell'ordine.

