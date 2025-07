Ex Ilva accordo vicino Ma la firma slitta ancora

L’attesa si fa spasmodica per l’accordo sull’ex Ilva, con la firma che si sposta ancora una volta e un’altra settimana di tempo a disposizione. Regione ed enti locali sono concentrati su due ipotesi di accordo di programma, pronti a valutare nel dettaglio. Un elemento è certo: la decarbonizzazione, che dovrà avvenire in meno di 12 anni, rappresenta una priorità imprescindibile per il futuro dell’industria e dell’ambiente.

Una settimana di tempo per decidere il destino dell’ex Ilva. Due le ipotesi di accordo di programma su cui si concentreranno, nei prossimi giorni, gli approfondimenti tecnici e le valutazioni di Regione ed enti locali, con l’impegno assunto dalle parti di firmare il documento martedì 15, quando si terrà un nuovo incontro alla presenza anche dei sindacati. Ma c’è già un punto fermo: la decarbonizzazione dovrà essere più rapida, 12 anni sono troppi. Si scenderebbe a otto o a sette a seconda delle ipotesi. Andrebbe quindi verso un possibile rinvio la Conferenza dei servizi, prevista giovedì, per l’approvazione della nuova Autorizzazione integrata ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex Ilva, accordo vicino. Ma la firma slitta ancora

