Nuovi fondi | Ora restauriamo la Stazioncina

Nuovi fondi arrivano e ora si lavora per restaurare la stazioncina, segnando un passo importante verso il riscatto di Tirrenia. Rinasce almeno l’area esterna degli studi, mentre altri investimenti sono in cantiere. Dalle cancellate chiuse sulla Pisorno si intravede l’abbandono, ma grazie alla mostra, il sindaco Michele Conti evidenzia come sia stato possibile migliorare, almeno in parte, l’ingresso, rendendolo più decoroso. E prosegue: "Abbiamo dato una risistemazione all’area esterna,...". La rinascita del quartiere sembra finalmente possibile

