Quando gioca l’Italia ai Mondiali di pallanuoto 2025? Orari programma tv streaming

Se sei appassionato di pallanuoto e non vuoi perderti neanche un'onda di emozioni, scopri subito tutto sul programma delle partite dell'Italia ai Mondiali 2025 di Singapore! Con orari, streaming e TV, sarai sempre aggiornato sulle sfide del Settebello nel girone A. Prepara il tifo e segna in agenda le date chiave: perché ogni partita è una storia da vivere fino in fondo!

La prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile si terrà da sabato 12 a mercoledì 16 luglio a Singapore: il Settebello è stato inserito nel Girone A con Serbia, Romania e Sudafrica. La prima classificata andrà direttamente ai quarti, mentre seconda e terza dovranno affrontare gli ottavi. Il Settebello esordirà sabato 12 luglio alle ore 14.45 italiane contro la Romania, poi nel secondo turno affronterà la Serbia lunedì 14 luglio, sempre alle ore 14.45, infine nell'ultima giornata della fase a gironi sfiderà il Sudafrica mercoledì 16 luglio alle ore 07.45. I Mondiali 2025 di pallanuoto in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport (canali precisi da definire) e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena, pronto a riprendere il cammino verso i Mondiali di Singapore. Dopo sei mesi di squalifica, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si prepara al primo raduno ufficiale, con i convocati che tracciano la marcia verso il grande appuntamento internazionale in programma a luglio.

NEWS? Setterosa 22° Mondiali di Pallanuoto Singapore - 11 / 24 luglio 2025 Girone con Australia, Nuova Zelanda e le padrone di casa per il Setterosa nel sorteggio di maggio a Budapest. Delineate le 15 rappresentanti dell'Italia dopo il colle Vai su Facebook

