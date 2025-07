la tragedia nel bosco di gualdo muore cadendo dal suo trattore

tragedia terribile nel cuore del bosco di Gualdo, dove la natura incontaminata cela spesso insidie imprevedibili. Adamo Spinelli, pensionato di 75 anni e figlio di queste colline, è tragicamente scomparso mentre si dedicava alla sua passione più sincera: la raccolta della legna. Un incidente che scuote tutta la comunità , ricordando quanto sia fragile il confine tra sicurezza e pericolo in ambienti così selvaggi. Fatale, secondo una...

È uscito di casa di prima mattina per raccogliere della legna, e così col suo trattorino ha imboccato la via del Ponte per poi addentrarsi nei boschi di Gualdo. Ed è lì, in mezzo a quel labirinto verde che fa da cornice al borgo delle favole, che si è consumata la tragedia in cui ha perso la vita Adamo Spinelli, pensionato di 75 anni. Che proprio su quelle colline era nato nel 1950 e che, dunque, conosceva come le sue tasche. Fatale, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la caduta dal mezzo agricolo. A far scattare l’allarme, poco dopo le sette, sono stati due amici del pensionato. Erano con Adamo per aiutarlo nei lavoretti di manutenzione, e lo stavano seguendo per quelle strade impervie a bordo di una vecchia Fiat Panda quando, oltrepassata la località le Pielle, pur con la visuale limitata dalla vegetazione fitta, hanno intravisto un’ombra volare giù dal mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it