Fiesole capitale della cultura Passo avanti | accolta la domanda

Fiesole conquista un nuovo traguardo: è stata ufficialmente selezionata tra le 25 città candidate a diventare la Capitale Italiana della Cultura 2028. Un riconoscimento che premia il patrimonio storico, artistico e il fermento culturale della cittadina toscana. La sindaca Cristina Scaletti esprime entusiasmo e responsabilità, sottolineando un percorso partecipato e condiviso, che testimonia come l’impegno comunitario possa aprire nuove prospettive. La nostra storia si arricchisce di un capitolo emozionante che ci vedrà protagonisti.

È ufficiale: Fiesole è fra le 25 città ammesse alla selezione per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. La lista delle domande accolte è stata presentata ieri dal Ministero della Cultura. "È una notizia che ci riempie di entusiasmo e responsabilità – dichiara la sindaca Cristina Scaletti –. Dagli ultimi mesi dello scorso anno abbiamo fatto un percorso che ha visto una partecipazione straordinaria della comunità, con il sostegno della Regione Toscana ". Il prossimo passo sarà l’elaborazione del dossier con i progetti, che va presentato entro il 25 settembre. Le idee sono state raccolto nel processo partecipativo che ha già visto undici incontri pubblici e 28 attività di ascolto (tra interviste in profondità, interviste collettive e incontri individuali) e ha coinvolto istituzioni, associazioni culturali, realtà imprenditoriali, cittadini e cittadine di tutte le età per un numero complessivo di più di 600 persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it