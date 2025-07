Trump rinvia i dazi all' Ue Ma minaccia nuove tariffe

Donald Trump propone un accordo a Bruxelles che mantiene una tariffa del 10% sui prodotti europei, con eccezioni per settori strategici come aerei e alcolici. Dopo aver rinviato la scadenza della tregua sui dazi, il presidente statunitense minaccia comunque nuove tariffe, alimentando le tensioni commerciali internazionali. La partita tra Europa e Stati Uniti si fa sempre più complessa, lasciando aperta la domanda: quali saranno le prossime mosse?

Donald Trump ha proposto un accordo a Bruxelles che manterrebbe una tariffa base del 10% su tutti i prodotti della Ue, con alcune eccezioni per settori sensibili come aerei e alcolici. L'indiscrezione, rilanciata ieri dal sito Politico, arriva dopo il rinvio al 1 agosto della scadenza della tregua sui dazi fissata per oggi. E dopo le lettere spedite da Washington a una serie di Paesi, a partire da Corea del Sud e Giappone, salvando per ora quelli europei. Per ora, perché ieri durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, Trump, ha annunciato che spedirà la missiva alla Ue "probabilmente tra due giorni" e poi ha aggiunto che "una lettera significa un accordo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump rinvia i dazi all'Ue. Ma minaccia nuove tariffe

In questa notizia si parla di: trump - dazi - rinvia - minaccia

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

TRUMP RIACCENDE LA MINACCIA DI GUERRA COMMERCIALE MA RINVIA AL 1° AGOSTO (The Wall Street Journal, Gavin Bade e Brian Schwartz, 8 luglio 2025) Il presidente Trump ha riacceso le tensioni commerciali globali annunciando nuovi dazi su 14 Vai su X

L' EDICOLA AMICO CARO Spedite le prime lettere in cui Trump esige i suoi dazi ma li rinvia al 1° agosto, il costoso alleato atlantico offre una boccata d’ossigeno alla Ue che lotta per evitare tariffe peggiori del "sostenibile" 10%. Minaccia ai Brics: chi si allinea Vai su Facebook

Dazi, Trump: «Forse lettera a Ue tra due giorni». E minaccia altre tariffe del 10% per i Brics e del 200% sulla farmaceutica; Trump ha rinviato i dazi: c'è tempo fino al 1° agosto per negoziare; Dazi, niente intesa con l’Ue. Trump rinvia e minaccia: “Tariffe dal primo agosto”.

Trump rinvia i dazi all'Ue. Ma minaccia nuove tariffe - "Ci stanno trattando molto bene, lettere probabilmente tra due giorni" ... Come scrive msn.com

Dazi, Trump: «Forse lettera a Ue tra due giorni». E minaccia altre tariffe del 10% per i Brics e del 200% sulla farmaceutica - Washington ha deciso intanto dazi dal 25% al 40% per 7 stati ritenuti non collaborativi tra cui Giappone, Corea del Su ... Scrive ilsole24ore.com