Diesel Euro 5 salvati | lo stop slitta di un anno E la Ue frena su multe e ossessioni green

L’Europa finalmente ci dà ragione: lo stop alle auto diesel Euro 5 si posticipa di un anno, offrendo una grande opportunità per il settore. La Commissione Ue ha deciso di anticipare la revisione delle norme sulla CO2, aprendo la strada a un approccio più equilibrato e tecnologicamente neutrale. È il momento di agire subito e di sfruttare questa finestra di opportunità per promuovere innovazione e sostenibilità nel nostro Paese.

«L'Europa ci dà finalmente ragione. Occorre agire subito. La Commissione Ue si è allineata alla nostra richiesta di anticipare la revisione del regolamento sulla CO2. Ora si può operare nel merito introducendo il principio della piena neutralità tecnologica». È il commento di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, alla notizia che Bruxelles intende adottare nel secondo trimestre del 2026 la revisione del Regolamento sugli standard CO2 per le auto. Lo stesso esecutivo Ue ha infatti avviato, sulla questione, un'indagine pubblica rivolta a cittadini e parti interessate. Tutte azioni di consultazione, però, che avrebbero dovuto essere messe in atto nel momento in cui, a Bruxelles, si sono gettate le basi del piano volto a imporre le sole auto elettriche dal 2035 come soluzione decarbonizzante, in barba alle altre «eco-alimentazioni», i biocarburanti in primis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it