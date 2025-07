Teatro delle Terme su il sipario con Visibelli

Se l’estate a Bagno di Romagna è un palcoscenico di emozioni, questa sera il sipario si alza sulla rassegna “Teatro delle Terme”. Nella suggestiva cornice di Palazzo del Capitano, sette spettacoli dedicati alla cultura e all’arte teatrale attendono il pubblico, pronti a coinvolgere, emozionare e far riflettere. E così, con entusiasmo, si apre una stagione di magia e divertimento che non potete perdere.

A Bagno di Romagna, se i martedì estivi sono quelli degli autori letterari, i mercoledì fanno salire sulla ribalta gli spettacoli teatrali. Questa sera, nella suggestiva corte di Palazzo del Capitano, comincia infatti la rassegna estiva 'Teatro delle Terme', curata da Nata Teatro, in collaborazione col Comune di Bagno di Romagna. La rassegna, che propone 7 spettacoli, apre il proprio cartellone con lo spettacolo 'Quanta strada ha fatto Bartali', della compagnia fiorentina Teatro d'Imbarco. Un ritratto ironico e divertente del più grande campione che Firenze ha dato allo sport, con Beatrice Visibelli, testo e regìa di Nicola Zavagli.

