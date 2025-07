Transizione energetica Colle e Chianciano si affidano a Intesa per il cambio di passo

Transizione energetica: un passo deciso verso un futuro sostenibile. Colle e Chianciano si affidano a Intesa Spa, guidati rispettivamente dal sindaco Piero Pii e dalla sindaca Grazia Torelli, per avviare progetti pilota di riqualificazione energetica. Questa collaborazione strategica mira a monitorare e migliorare l’efficienza degli edifici pubblici e degli impianti sportivi, segnando un cambiamento concreto nelle politiche ambientali dei due territori. È l’inizio di una rivoluzione verde che promette grandi risultati.

Scommessa sulla transizione energetica. E' quella del sindaco di Colle, Piero Pii, e della prima cittadina di Chianciano Terme, Grazia Torelli, che hanno firmato un accordo con il presidente di Intesa spa, Andrea Rossi, al fine di raccogliere informazioni tecniche, monitorando edifici pubblici e impianti sportivi, nella prospettiva di procedere alla riqualificazione energetica dei due territori comunali. Si tratta di progetti-pilota (condotti dallo studio di ingegneria Renerwave srl di Michele Vannuccini in collaborazione con la facoltà di Economia dell'Università degli studi di Siena, nella persona della docente Elena Bindi e della ricercatrice Emanuela Rassu), che si concluderanno entro l'anno con la presentazione di Masterplan alle due amministrazioni comunali.

