Intervento alla rete idrica | Possibili disagi per 8 ore

Domani, il territorio di Castel Maggiore si prepara a un intervento importante sulla rete idrica, con possibili disagi per circa 8 ore. La multiutility Hera ha annunciato che i lavori, finalizzati a migliorare la qualità dell’acqua nelle zone di Trebbo e Torre Verde, coinvolgeranno tecnici e operai che lavoreranno sulla condotta principale. Restate sintonizzati: l’obiettivo è garantire un servizio ancora più affidabile e efficiente per la comunità castellana.

Il gruppo Hera domani è in azione sul territorio comunale di Castel Maggiore. Lo comunica la multiutility in una nota stampa. In particolare i tecnici e gli operai interverranno sulla condotta idrica che alimenta parte del territorio castellano. "I lavori – spiega Hera nel documento – hanno l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio idrico a servizio della zona di Trebbo e Torre Verde. Durante l’intervento che si protrarrà , dalle 8.30 alle 16.30, in queste zone fino a via Bondanello, saranno possibili cali di pressione o interruzione della fornitura idrica. I lavori serviranno a rendere il servizio ancora più efficiente e garantirne la continuità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intervento alla rete idrica: "Possibili disagi per 8 ore"

