Il Porretta Soul Festival si apre con un omaggio speciale: le giovani voci di Chicago, dirette da Josephine Lee, rendono onore a Lucio Dalla in un’anteprima esclusiva. Questa sera alle 21, nell’incantevole anfiteatro naturale del Rufus Thomas Park, il coro Uniting Voices Chicago porterà un emozionante tributo che unisce culture e generazioni. La loro storia, radicata nel movimento per i diritti civili, testimonia come il canto possa unire e ispirare.

Anteprima di lusso per il Porretta soul festival. I 66 componenti del coro Uniting voices Chicago diretti da Josephine Lee, si esibiranno questa sera, alle 21, nell’anfiteatro naturale del Rufus Thomas Park della cittadina appenninica. La storia della formazione ha origini lontane: fondata nel 1956 dal reverendo Moore nella fase ascendente delle lotte per i diritti civili con il nome di Chicago Children’s choir, l’aggregazione ha coinvolto migliaia di giovani di diversa appartenenza sociale, aggregati dal potere della musica. Il coro, la cui fama è cresciuta nel tempo, ha partecipato a grandi eventi musicali, esibendosi in un repertorio che spazia dal gospel tradizionale ai successi pop, passando per Lucio Dalla e altre celebrità della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porretta Soul Festival. Le giovani voci di Chicago omaggiano Lucio Dalla

