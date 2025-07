Maggiori controlli notturni sul litorale

Un nuovo passo avanti nella sicurezza di Civitanova: ieri, il sindaco Fabrizio Ciarapica e il questore Luigi Mangino hanno avviato una stretta collaborazione, annunciando maggiori controlli notturni sul lungomare. Un impegno condiviso per garantire tranquillitĂ e tutela ai cittadini e ai visitatori. La sinergia tra istituzioni promette di rafforzare la prevenzione e rispondere con efficacia alle sfide della sicurezza urbana, facendo della cittĂ un luogo piĂą sicuro per tutti.

Primo incontro istituzionale ieri in Comune tra il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e il nuovo questore Luigi Mangino. La visita ha rappresentato un momento di confronto e di avvio della collaborazione tra le due istituzioni, con particolare attenzione ai temi della sicurezza urbana. Si è parlato anche del recente episodio di violenza sul lungomare, dove un giovane di 23 anni ha aggredito un coetaneo, per poi scagliarsi contro gli agenti di polizia. "Ringrazio il questore Mangino per la disponibilitĂ e la volontĂ di avviare fin da subito un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Maggiori controlli notturni sul litorale"

