Acquaroli e il centrodestra | Le fibrillazioni interne? Vince l’unità fra di noi

Le tensioni interne al centrodestra stanno scuotendo l'italia, minando l’unità strategica necessaria per le prossime sfide elettorali. Tra fibrillazioni e scontri di potere, il quadro politico si complica, con Forza Italia che sembra preferire alleanze interne piuttosto che consolidare il fronte comune. La domanda ora è: riusciranno i leader a superare questa crisi prima delle cruciali elezioni di fine settembre?

Alta tensione, da qui a fine settembre, quando si andrà a votare (ancora non si sa la data). Prima le mille divisioni interne al Pd, durate settimane, per scegliere i nomi delle liste: fra Ricci e il partito il braccio di ferro è stato durissimo. Ora le fibrillazioni (come le chiama il governatore Acquaroli) sono nel centrodestra, con Forza Italia che fa shopping in casa Lega. Nel giro di pochi giorni in quattro hanno cambiato casacca, il nome più importante è quello dell’assessore alla cultura Chiara Biondi. I vertici della Lega, come abbiamo scritto ieri in queste pagine, sono iriritati e proprio Francesco Acquaroli prova a fare da paciere dopo che Giorgia Latini ha chiesto: "Ora il Governatore ristabilisca l’equilibrio in gounta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli e il centrodestra: "Le fibrillazioni interne?. Vince l’unità fra di noi"

In questa notizia si parla di: acquaroli - centrodestra - fibrillazioni - interne

Il centrodestra verso le regionali. Acquaroli, data zero a Civitanova. E Castelli lavora a una lista civica - Il centrodestra si prepara a una sfida significativa con le regionali d'autunno, e il 13 giugno rappresenta la data zero di questa battaglia.

Regionali, il centrodestra a Fermo è già blindato: gli alleati del Pd in difficoltà I partiti alle prese con la composizione delle liste, nel centrosinistra solo i dem hanno una rosa ufficiale C’è abbondanza in FdI, 10 i curricula per Forza Italia con tre new entry. La Leg Vai su Facebook

Acquaroli e il centrodestra: Le fibrillazioni interne?. Vince l’unità fra di noi; Acquaroli, fibrillazioni interne non prevalgono sull'agenda; L’Opa del deputato Donzelli (FdI) su Azione e Acquaroli fiuta l’occasione.

Acquaroli e il centrodestra: "Le fibrillazioni interne?. Vince l’unità fra di noi" - Parla il governatore dopo le tensioni per lo shopping di Forza Italia in casa Lega "C’è la volontà da parte di tutti di portare avanti gli ultimi punti dell’agenda". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Acquaroli, fibrillazioni interne non prevalgono sull'agenda - "C'è la volontà di portare a termine le ultime questioni dell'agenda di Consiglio regionale e Giunta rispetto alle fibrillazioni che in politica ci possono essere, ma che non devono mai prevalere risp ... Riporta ansa.it