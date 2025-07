Paderno nuova frana Lo Stallazzo è isolato Scese tonnellate di detriti

Una potente frana ha seppellito lo Stallazzo di Paderno d’Adda, isolando completamente questa zona strategica. Lo scorso fine settimana, le intense piogge e le alluvioni hanno scatenato un vero e proprio disastro, con tonnellate di detriti che hanno bloccato il collegamento principale, lasciando la comunità senza vie di fuga. La situazione è critica e richiede interventi immediati per garantire la sicurezza e la ripresa della viabilità.

PADERNO D'ADDA (Lecco) Lo Stallazzo di Paderno d'Adda è completamente isolato. L'altra sera, in seguito allo tsunami di maltempo che ha inondato pure il Meratese, una frana ha travolto e bloccato il solo collegamento che era rimasto percorribile, cioè il tratto di alzaia a nord dell'unico punto di ristoro lungo il tratto di Naviglio: l'altro, quello a sud, verso Cornate, era già bloccato da più di un anno, sempre in seguito a uno smottamento. "Purtroppo non si tratta di qualche pianta crollata, ma di un vero e proprio smottamento con sassi e terriccio, per almeno qualche tonnellata di detriti – lancia l'allarme Luigi Gasparini, presidente della coop Solleva per lavoratori svantaggiati, i cui volontari gestiscono lo Stallazzo –.

