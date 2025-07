Denunce e favori

denunce e favori, questa vicenda rivela come il desiderio di emergere nel mondo dello spettacolo possa portare a scelte rischiose e controproducenti. Un appuntato di Cologno Monzese, spinto dall’ambizione di abbreviare le procedure per favori e chiamate, si è ritrovato coinvolto in un incidente giudiziario che potrebbe segnare il suo futuro professionale e personale. Perché, oltre a lasciare nel cassetto...

Forse ambiva a un ruolo da comparsa in una nuova serie tv sui carabinieri o piĂą probabilmente si accontentava di poter chiamare amici conduttori televisivi e vip della galassia Mediaset. Fatto sta che un appuntato scelto di Cologno Monzese, pur di accorciare le trafile burocratiche delle denunce a noti personaggi tv, si è infilato in un guaio che gli è costato una condanna a sedici mesi e forse la carriera. PerchĂ©, oltre a lasciare nel cassetto le pratiche inevase di decine di normali e ignari cittadini – ed è forse questa la colpa maggiore –, dichiarava il falso negli atti ufficiali. In altre parole, per non scomodare il vip di turno, si recava lui stesso negli uffici di Mediaset e poi attestava che la denuncia fosse stata presentata in caserma.

