Sanità anche il centrosinistra critica i tagli

Le voci di dissenso nel centrosinistra sull’emergenza sanitaria nell’Alto Frignano si fanno sempre più forti, evidenziando una crescente frattura politica. Mentre la maggioranza sconfessa l’assessorato alla Sanità, i cittadini continuano a subire le conseguenze dei tagli. È un momento cruciale che mette in discussione la coesione dell’intera coalizione, sollevando interrogativi sulla capacità di affrontare efficacemente le sfide del settore sanitario.

Sulla sanità nell’Alto Frignano, la maggioranza sconfessa l’assessorato alla Sanità e intanto però i cittadini ne pagano il prezzo. Le critiche provenienti anche dalla stessa sinistra per i tagli alla sanità agitano l’alto Frignano: è Fratelli d’Italia, con i consiglieri regionali Marta Evangelisti (capogruppo in Regione), Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitano’, a evidenziare la spaccatura nella maggioranza di centrosinistra, con "Muzzarelli Pd e Trande Avs che chiedono all’assessorato alla Sanità di non rimodulare al ribasso l’assistenza sanitaria nell’alto Frignano". Secondo i consiglieri di Fratelli d’Italia, "i cittadini non meritano le scenette del ‘carabiniere buono’ e di quello ‘cattivo’, soprattutto quando di mezzo c’è la salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it