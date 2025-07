Partito Democratico ’resa dei conti’ Segretario spunta Cristian Betti

Il Partito Democratico dell’Umbria si prepara a un importante cambio di leadership, con il nome di Cristian Betti che si fa largo tra le possibili nuove coordinate regionali. Mentre il rinvio a giudizio di Sandro Pasquali ha scosso gli equilibri, le scelte definitive si avvicinano, rivelando un quadro politico in rapido movimento e carico di tensione. Le prossime ore saranno decisive per il destino del partito e per il futuro della regione.

Stasera il Partito Democratico dell'Umbria potrebbe avere il suo nuovo segretario regionale. E se fino a qualche settimana fa la proclamazione del sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, appariva scontata, oggi il quadro è mutato. Il suo rinvio a giudizio per truffa aggravata è diventato un ostacolo quasi insormontabile: da Roma è arrivata la netta indicazione affinché Pasquali faccia un passo indietro. E a quanto pare queste sono ore febbrili: l'uscente numero uno, Tommaso Bori, non avrebbe intenzione di 'cedere' a qualcuno che non sia della sua corrente e vorrebbe indicare di nuovo una persona di sua stretta fiducia.

