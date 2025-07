Burgez la catena in vendita Solo il brand i singoli locali o il pacchetto completo

Burgez, il fast food più irriverente del mondo, si prepara a un nuovo capitolo. La catena, nota per il suo stile unico e il suo spirito audace, sta cercando di trovare una soluzione strategica: cedere l’intero ramo d’azienda o vendere singoli punti vendita come entità autonome. Un’occasione imperdibile per investitori interessati a rilanciare un marchio di forte identità. La domanda che sorge spontanea è: quale sarà il prossimo passo di questa avventura?

Si profila una passaggio di mano, con una cessione dell’intero ramo d’azienda o una vendita “spezzatino“ dei singoli punti vendita considerati come ramo autonomo, per Burgez, il "fast food più irriverente del mondo". Un salvataggio, con capitali freschi in grado di portare avanti e rilanciare l’attività, dopo che il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società con sede in viale Vittorio Veneto 28 fondata dal vulcanico imprenditore e scrittore Simone Ciaruffoli. Una procedura che sostituisce il fallimento e permette di vendere i beni dell’impresa per saldare i creditori garantendo una soluzione ordinata della crisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Burgez, la catena in vendita. Solo il brand, i singoli locali o il pacchetto completo

