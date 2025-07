Info Point gestito dagli studenti

L’inaugurazione era un vero e proprio momento di festa, simbolo di come l’impegno degli studenti possa fare la differenza nel cuore della comunità. Grazie a questa sinergia tra associazione e scuola superiore, l’info point diventa non solo un punto di riferimento informativo, ma anche un esempio concreto di partecipazione e cittadinanza attiva. Questo progetto dimostra che quando giovani e adulti lavorano insieme, il cambiamento positivo è garantito.

Prosegue la collaborazione tra l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, e l’Isi Garfagnana per potenziare l’info point di piazza Umberto I. Dopo l’inizio del progetto nel 2022, anche quest’anno la proficua collaborazione con la scuola superiore di Castelnuovo ha portato ad avere oltre 20 studenti disponibili per mantenere aperta la vecchia edicola della centrale piazza Umberto. All’inaugurazione era presente per l’Isi Garfagnana, il professor William Catoni, il vice presidente dell’associazione, Alessandro Tardelli, accompagnato dai consiglieri Stefano Paolini e Matteo Lunardi e dal segretario Luca Dini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Info Point gestito dagli studenti

