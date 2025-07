Musica per solidarietà Artisti sul palco alla Selva Un aiuto ai ’day hospital’

Preparati a vivere due serate indimenticabili all’insegna della solidarietà e della musica! Il 18 e 19 luglio, nella suggestiva cornice di Selva, artisti di talento si alterneranno sul palco per “Note Solidali”, un evento che unisce musica dal vivo, enogastronomia e il cuore di tutta la comunità filattierese. Un’occasione speciale per sostenere i Day Hospital oncologici di Pontremoli e Fivizzano, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza.

Una notte. di ' Note solidali '. Le associazioni di Filattiera, assieme, per aiutare i Day hospital oncologici di Pontremoli e Fivizzano. Torna per il terzo anno consecutivo un evento solidale molto caro ai filattieresi, Note solidali, che si svolgerà il 18 e 19 luglio in località Selva. Musica dal vivo ed enogastronomia si uniranno per aiutare persone in difficoltà, grazie alle associazioni ProLoco Filattiera, Donatori Fratres, Giocatletica Filattiera, Polisportiva Val Caprio, Filattiera Calcio, col patrocinio del Comune. L'evento è nato come una serata tra amici tre anni fa e poi è diventato appuntamento fisso e molto partecipato, organizzato con spirito di solidarietà per aiutare chi ha bisogno.