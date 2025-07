Un’antenna nel parco regionale Il Tar dà ragione all’azienda | opera di urbanizzazione primaria

Il Tar di Brescia ha recentemente deciso a favore di un'azienda che voleva installare un'antenna nel parco regionale, ribaltando il diniego alla costruzione di una torre di telecomunicazioni nel parco di via Castello. Questa sentenza mette in discussione un’interpretazione stereotipata, sottolineando come gli impianti radioelettrici siano considerati opere di urbanizzazione primaria, e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Un passo importante verso una regolamentazione più equilibrata e sostenibile del settore delle telecomunicazioni.

Il diniego alla costruzione di una torre di telecomunicazioni nel parco di via Castello? Frutto di una visione stereotipata: "Gli impianti radioelettrici sono assimilati a opere di urbanizzazione primaria e le stazioni radio base sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, coerentemente con il principio di necessaria capillaritĂ degli impianti che compongono le reti pubbliche di comunicazione". Lo scrive il Tar di Brescia, che ha accolto il ricorso di Inwit (Infrastrutture wireless italiane). La societĂ nel novembre 2024 aveva avanzato istanza autorizzativa di installazione di un’antenna nel parco regionale dei Colli di Bergamo, in un’area gravata da vincolo paesaggistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’antenna nel parco regionale. Il Tar dĂ ragione all’azienda: opera di urbanizzazione primaria

In questa notizia si parla di: urbanizzazione - parco - primaria - antenna

Un’antenna nel parco regionale. Il Tar dà ragione all’azienda: opera di urbanizzazione primaria; ANTENNA 5G A GIANOLA: BASTA CON IL FAR WEST; Il Tar dice sì all’installazione dell’antenna in via Bernini e annulla il diniego del Comune.

Antenna 5G nel Parco dei Colli a Ponteranica: il Tar dà l’ok all’installazione - Il tribunale ha accolto il ricorso di Inwit: «Riconosciuto il valore sociale». Lo riporta ecodibergamo.it

Antenna nel parco Tarragona? «Basta monitorare le emissioni elettromagnetiche» - «Basta monitorare le emissioni elettromagnetiche». unionesarda.it scrive