Trump grazia l’Europa | Si sta comportando bene In arrivo la lettera sui dazi

Dopo settimane di tensioni e minacce, l'Europa può respirare: Donald Trump sembra aver cambiato rotta, lodando i rapporti con Bruxelles e preparandosi a inviare una lettera cruciale sui dazi. La diplomazia si riapre e si prospettano nuovi scenari nelle negoziazioni commerciali. Una svolta che potrebbe ridisegnare le sorti delle relazioni transatlantiche, creando spazio per dialogo e accordi. Resta da capire quali saranno le prossime mosse e come reagirà la Ue.

La nuova raffica di minacce e annunci draconiani sui dazi di Donald Trump, almeno per ieri, sembra risparmiare l’Europa. E, anzi, dopo il rinvio della partita fini a inizi agosto, il tycoon avvisa che "la Ue ora ci sta trattando molto bene", riferendosi ai contatti avuti con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen e annunciando che "probabilmente siamo a due giorni dall’invio della lettera alla Ue" che preciserà l’entità dei dazi sull’export europeo. Un avviso che trova sponda nelle parole dei commissari di Bruxelles e che fa intendere come l’accordo quadro con l’Unione europea possa essere vicino e basarsi su un’aliquota al 10 per cento, salvo il nodo da sciogliere delle esenzioni settoriali da definire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net