Il Galatasaray paga la clausola di Osimhen | il Napoli chiede garanzie prima del via libera

Il calciomercato estivo si infiamma: il Galatasaray sta per ufficializzare l’acquisto di Victor Osimhen, pagando la clausola da 75 milioni di euro. Tuttavia, il Napoli richiede garanzie prima di dare il via libera definitivo, mentre le trattative finali sono ormai in fase di definizione. Tutto lascia presagire che questa operazione cambierà gli equilibri del mercato internazionale, aprendo un nuovo capitolo per il futuro dell’attaccante nigeriano.

Tempo di lettura: 2 minuti Victor Osimhen è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. L'attaccante nigeriano ha infatti comunicato ufficialmente al Napoli la sua volontà di chiudere al più presto l'accordo con il club turco: siamo ormai alle fasi finali di una trattativa che ha ribaltato le gerarchie del calciomercato estivo. Il Galatasaray ha deciso di affondare il colpo pagando i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto del centravanti. Un'operazione imponente che il club giallorosso intende concludere dilazionando il pagamento in cinque anni.

