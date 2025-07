Welfare otto assunzioni | Miglioreranno i servizi

Otto assunzioni a tempo determinato per psicologi, educatori socio pedagogici, pedagogisti e funzionari contabili negli ambiti territoriali sociali della provincia di Sondrio. Buone notizie per il settore del welfare che, anche in provincia di Sondrio, è in sofferenza e ha bisogno di nuove figure per poter erogare prestazioni all’altezza alle famiglie più bisognose. Per Michela Turcatti e Leonardo Puleri, rispettivamente componente della segreteria generale e segretario della Fp Cgil di Sondrio, questa è "un’occasione concreta per rafforzare il welfare provinciale e rispondere ai bisogni delle fasce più fragili del nostro territorio provinciale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Welfare, otto assunzioni: "Miglioreranno i servizi"

