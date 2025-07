Crollo nel ristorante stellato Muore per salvare i clienti

Nella tragedia che ha sconvolto Terracina, Mara Severin, 31 anni, si è distinta come un’eroina di rara sensibilità e coraggio. La sommelier del ristorante stellato Essenza ha avuto il merito di aver avvertito i clienti dei rischi imminenti, sacrificando la propria vita per salvarli. La sua prontezza di spirito e il suo altruismo resteranno impressi nella memoria collettiva: una storia di eroismo che ci ispira a non arrenderci davanti alle avversità.

di Nino Femiani TERRACINA (Latina) È stata investita dalle macerie a pochi passi dalla salvezza. Mara Severin, 31 anni, sommelier del ristorante stellato Essenza di Terracina, è stata la vera eroina della tragica serata del 7 luglio, quando il soffitto del locale è crollato improvvisamente. È stata la prima ad accorgersi di scricchiolii sospetti e ha subito invitato i clienti a mettersi in salvo. È stata trovata sepolta dalle macerie, a un metro dalla porta, mentre cercava di mettere in salvo tutti, un gesto di altruismo che le è costato la vita. Il locale, fiore all'occhiello del litorale laziale, guidato dallo chef Simone Nardoni, era pieno di clienti arrivati anche da Roma e pronti quando, intorno alle 22, rumori sinistri hanno annunciato il cedimento strutturale che ha cambiato per sempre il volto di via Tripoli.

