La mostra sul cinema agli studios Pisorno fra ricordi e aneddoti

Immergetevi in un viaggio nel cuore della storia del cinema italiano con la mostra sugli Studi Pisorno, un racconto tra ricordi e aneddoti di Antonia Casini. Posizionati all’esterno degli storici studi cinematografici, venti pannelli narrano il fascino del grande schermo dalla nascita di Tirrenia come “prima città del cinema” nel 1934 fino al 1969. Un percorso emozionante che collega passato e presente, rendendo omaggio a protagonisti e ricordi di un’epoca indimenticabile.

di Antonia Casini TIRRENIA A colloquio con la storia del cinema, con chi gli studios li ha frequentati e amati e ora li racconta. Sono stati installati all'esterno degli studi cinematografici Pisorno, prima, e Cosmopolitan poi, 20 pannelli che narrano il grande schermo e i suoi protagonisti. Dal 1934, quando Tirrenia fu "la prima città del cinema in Italia", fino al 1969. Un percorso visibile a cittadini e turisti. Foto in bianco e nero con i volti dei giganti del nostro cinema, ma anche i residenti dell'epoca perché in tanti, prima o poi, passavano da quei locali. Qui furono girate grandi pellicole esaltate proprio dall'esposizione, come "Enrico Caruso" con Gina Lollobrigida (nel 1951), "Il coraggio" con Totò (1955), "Tre straniere a Roma" con Claudia Cardinale (1958) e "Madame Sans-Gene" con Sophia Loren (1961).

