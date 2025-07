Festa per il nuovo look della piazza a Posterla

Lo scorso venerdì, Posterla ha celebrato il suo nuovo volto con una festa colorata e il taglio del nastro, simbolo di rinascita e comunità. Questo splendido rinnovamento della piazza, finanziato dal Gal e voluto dall’amministrazione dell’ex sindaca Camilla Bianchi, rappresenta uno dei primi traguardi della giunta Moriconi. Una giornata di entusiasmo che ha rafforzato il legame tra cittadini e amministrazione, proiettando Posterla verso un futuro brillante e condiviso.

Festa e taglio del nastro venerdì scorso per la rinnovata piazza di Posterla, borgo montano di Fosdinovo. Un’opera finanziata dal Gal e portata avanti negli anni dall’amministrazione dell’ex sindaca Camilla Bianchi, concretizzatasi con l’attuale giunta Moriconi di cui ha rappresentato uno dei primi obiettivi di mandato. Al taglio del nastro Antonio Moriconi, sindaco di Fosdinovo, il consigliere Cristian Morotti, l’assessore Marco Varese in rappresentanza del Comune di Fivizzano e Roberto Galassi, presidente del Gal Lunigiana. Presenti anche varie associazioni come la Vab di Giucano, Alpini e carabinieri di Fosdinovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa per il nuovo look della piazza a Posterla

