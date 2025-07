Due milioni per il demanio idrico

Con oltre due milioni di euro destinati nel triennio 2025-2027, la Regione rafforza il suo impegno per tutelare e preservare il demanio idrico e le opere idrauliche, elementi fondamentali per la sicurezza e la qualità del nostro territorio. Questi investimenti rappresentano una svolta significativa nella gestione sostenibile delle risorse idriche, dimostrando come la tutela ambientale sia al centro dell’azione regionale. Un passo importante verso un futuro più sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Oltre due milioni di euro nel prossimo triennio per la manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale. È quanto previsto nel disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione regionale 2025-2027. "La tutela dell'ambiente resta una delle principali priorità della Giunta regionale – spiega una nota della Regione –. La misura per la manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche si aggiunge al finanziamento regionale di complessivi 1,8 milioni nell'arco del biennio 2026-2027 per incentivare le famiglie alla sostituzione degli impianti di riscaldamento a biomassa altamente inquinanti.

