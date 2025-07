Festival dell’Argentario Quattro serate da applausi

Il Festival dell’Argentario 2025 è stato un vero trionfo di musica e emozioni, con quattro serate indimenticabili che hanno conquistato il pubblico. Il gran finale di domenica ha visto l’attesissimo concerto di Al Bano, protagonista assoluto di questa seconda edizione promossa dal Comune di Monte Argentario. Un evento che ha saputo unire tradizione e spettacolo, regalando momenti di pura magia: e il meglio deve ancora venire...

Gran finale domenica con l'attesissimo concerto di Al Bano (nella foto) per la seconda edizione del Festival dell'Argentario. Promosso dal Comune di Monte Argentario, con il sindaco Arturo Cerulli, l'assessora al Turismo, Cultura e Commercio Chiara Orsini e tutta la giunta comunale al completo, il festival ha salutato l'edizione 2025 con un evento musicale che ha mandato il pubblico in delirio: il popolare cantante infatti non si è risparmiato, regalando alla platea di piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano un concerto memorabile, durante il quale ha interpretato alcuni dei suoi brani più amati.