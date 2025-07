PolverigiFest apre oggi E Vagnozzi ’offre’ i cocktail

PolverigiFest apre oggi, portando un’ondata di energia e creatività nel cuore delle Marche. Nato dall’eredità dello storico Inteatro, questo festival multidisciplinare anima Villa Nappi e il Teatro della Luna con spettacoli di teatro, danza, musica, poesia e circo fino al 19 luglio. Un’occasione unica per vivere momenti emozionanti e scoprire talenti emergenti. E il debutto alle 18: “Emozioni da Bere”, un format originale che promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico fin dall’inizio.

Si chiama 'PolverigiFest', ed è l'erede dello storico festival 'Inteatro'. Non per niente a organizzarlo è l'Associazione Inteatro, insieme a Marche Teatro. Lo spirito 'multidisciplinare' è lo stesso, così come le location (Villa Nappi e il Teatro della Luna a Polverigi). Da oggi al 19 luglio si susseguiranno decine di spettacoli che spaziano fra teatro, danza, musica, poesia e circo. Originale il debutto (ore 18): 'Emozioni da Bere', format ideato dall'attore e autore Daniele Vagnozzi (foto). È il primo 'cocktail show sulle emozioni' che si conosca, in cui gli spettatore berranno un cocktail associato a un'emozione, mentre Vagnozzi (per la cronaca, laureato in psicologia) spiegherà perché ognuno di noi è un 'cocktail emotivo'.